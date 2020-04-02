В Башкирии зарегистрировано два новых случая заболевания коронавирусом

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах», – отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее было известно о восьми подтвержденных случаях, сейчас заболевших стало десять. По состоянию на 1 апреля еще 107 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них есть 14 несовершеннолетних. Все они ждут результатов анализов.