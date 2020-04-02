В Башкирии зафиксировали 206 случаев нарушения режима самоизоляции
2 апреля, 14:35ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Представитель Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев рассказал о случаях нарушений самоизоляции
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Роспотребнадзор по Башкирии с помощью полицейских республики продолжает вести контроль за общей самоизоляцией.
По данным представителя Роспотребнадзора региона Венера Изикаева, с 24 марта проверено 4 тыс. 837 граждан. Выявлено 206 случаев нарушения режима самоизоляции и составлено 27 протоколов.
С 28 марта Управление также проконтролировало работу 2 439-ти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Напомним, 31 марта в 20:00 часов вечера в Башкирии введен режим полной самоизоляции.
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