В Башкирии организуют раздачу сухих пайков и продуктов для школьников-льготников

— С понедельника начинается развоз и предоставление бесплатных сухих пайков и продуктовых наборов для школьников льготных категорий, — отметил министр образования РБ Айбулат Хажин на брифинге регионального Минобра. — Родители будут забирать пайки из образовательных организаций, график выдачи будет составлен отдельно, чтобы не было столпотворения и чтобы каждый родитель знал точное время, когда ему нужно прийти.

Напомним, в категорию льготников входят дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из малообеспеченных семей. По словам Айбулата Хажина, наборы будут предоставляться раз в неделю, вся необходимая информация есть у классных руководителей.