В Башкирии определили категории граждан, которым обязательно придется сдать анализы

Согласно постановлению главного санитарного врача России от 30 марта, теперь будут брать обязательные анализы на коронавирус не только у прилетевших с другой страны. В этот список вошли также категории граждан, как граждане старше 65 лет с признаками острых респираторных заболеваний, граждане, въехавшие из регионов с заболеваемостью с коронавирусом. Также продолжаются обследования лиц с внебольничными пневмониями, лиц, контактировавших с инфицированными. Кроме того, будут обязательно брать анализы у лиц, находящихся в закрытых учреждениях, как ФСИН, если имеются симптомы острого респираторного заболевания.