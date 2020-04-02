В Башкирии определили категории граждан, которым обязательно придется сдать анализы
Туда вошли лица старше 65 лет, тюремные заключенные, въехавшие из других регионов и медики.
Согласно постановлению главного санитарного врача России от 30 марта, теперь будут брать обязательные анализы на коронавирус не только у прилетевших с другой страны. В этот список вошли также категории граждан, как граждане старше 65 лет с признаками острых респираторных заболеваний, граждане, въехавшие из регионов с заболеваемостью с коронавирусом. Также продолжаются обследования лиц с внебольничными пневмониями, лиц, контактировавших с инфицированными. Кроме того, будут обязательно брать анализы у лиц, находящихся в закрытых учреждениях, как ФСИН, если имеются симптомы острого респираторного заболевания.
Главврач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак также напомнила, что раз в неделю анализы берутся у медиков, контактирующих с инфицированными.
- При проявлении вирусных заболеваний, медики обследуются немедленно, - отметила она.
По словам Анны Казак, в Башкирии на сегодня проведено 5 тыс. 816 исследований.