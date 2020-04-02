В Башкирии лесные хозяйства продолжают получать новую спецтехнику

По итогам проверки Рослесхоза, которая завершилась 13 марта, Министерство лесного хозяйства РБ признано готовым к пожароопасному сезону 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РБ, на днях в республику по двум госконтрактам поступило 14 единиц колесных тракторов Беларус 82.1 и Беларус 1221. А для ГБУ Лесопожарный центр РБ по двум госконтрактам поступили две единицы пожарных автоцистерн на шасси ГАЗ-33088 и седельный тягач МАЗ 6430С9.

Министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов рассказал, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в текущем году для приобретения техники и оборудования предусмотрено около 77 млн руб., в том числе лесохозяйственной техники — 36,7 млн руб., лесопожарной техники — 40,4 млн руб.

Специалисты ведомства сообщили, что на 20 марта проведены аукционы и заключены уже 10 госконтрактов на сумму 68,9 млн руб. на поставку 14 единиц лесохозяйственной техники, 8 единиц лесопожарной техники и 2 единиц оборудования — тралы.

По словам Марата Шарафутдинова, подведомственные Минлесхозу учреждения оснащаются новой спецтехникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. А оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием проходит для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Отдельно чиновник отметил, что сегодня создаются все условия для повышения скорости реагирования лесопожарных служб и остается лишь эффективно пользоваться спецтехникой и максимально сокращать время реагирования и ликвидации лесных пожаров.

— В этом году перед нами стоит задача довести оснащение Лесопожарного центра спецтехникой на 91,7 процентов и принять меры по недопущению ущерба от лесных пожаров объемом более 18,3 млн рублей, — добавил Марат Шарафутдинов.