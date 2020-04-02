В Башкирии дома «Интеграла» достроят при использовании вексельного заема

Для привлечения планируется реализовать векселя предприятия, передает РБК-Уфа. Закупка будет производится у единственного поставщика, большую часть средств планируется направить на финансирование расходов по застройке объектов «Интеграла», часть потратят на строительство детского сада на 260 мест.

Поставщик выбран на основании нескольких документов, в том числе по ходатайству Госстроя Башкирии. Оплату произведут в течение десяти рабочих дней после передачи бумаг по акту, проценты будут оплачены сразу.