В Башкирии дома «Интеграла» достроят при использовании вексельного заема
2 апреля, 16:17ОбществоАлия ФатхиеваФото: Госстрой Башкирии
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Для этого МУП «Нефтекамскстройзаказчик» привлечет 109 млн рублей под 4% годовых.
Для привлечения планируется реализовать векселя предприятия, передает РБК-Уфа. Закупка будет производится у единственного поставщика, большую часть средств планируется направить на финансирование расходов по застройке объектов «Интеграла», часть потратят на строительство детского сада на 260 мест.
Поставщик выбран на основании нескольких документов, в том числе по ходатайству Госстроя Башкирии. Оплату произведут в течение десяти рабочих дней после передачи бумаг по акту, проценты будут оплачены сразу.
По проекту векселя имеют номинал от 6 до 31 млн рублей, сроки платежей варьируются от 1 декабря 2020 года до 1 марта 2024 года. Соглашение будет заключено с «Региональным фондом».
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