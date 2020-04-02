В Башкирии чиновнику, нарушившему самоизоляцию, нашли замену

Уволенного по собственному желанию после того, как его отругал за нарушение самоизоляции Радий Хабиров, 39-летнего Романа Барановского заменит Альберт Кучербаев.

О кадровых перестановках сообщил на своей странице глава Куюргазинского района Юлай Ильясов. Он сообщил, что Альберт Кучербаев вступил в должность главы Ермолаевского сельсовета в минувший вторник и сразу же заявил, что вышел из статуса ИП, где ранее руководил бизнесом по изготовлению и продаже мебели.

Ильясов отметил, что Кучербаева знают практически все жители района, как целеустремленного, ответственного человека. Глава района также заявил, что уверен, что новый назначенец успешно справится с поставленными задачами.

Напомним, что скандал с бывший главой сельсовета разразился на прошлой неделе. 39-летний Роман Барановский вместе с супругой -врачом вместе отдыхали в Доминиканской республике. Сразу же после отпуска приступили к работе, пренебрегая всеми рекомендациями по соблюдению самоизоляции и карантина.