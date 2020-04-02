ЦОДД призвал дезинфицировать личные автомобили

Запись о необходимости дезинфекции автомобилей появилась в Twitter-аккаунте ЦОДД. При этом специалисты отметили, что обрабатывать их необходимо 2-4 раза в день.

Днем ранее в ЦОДД заявили о том, что в период пандемии коронавируса водителям рекомендуется обрабатывать антисептиком поверхности автомобиля, к которым они прикасаются, а также проветривать салон чаще, чем обычно.