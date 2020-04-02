ЦОДД призвал дезинфицировать личные автомобили

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В ЦОДД (Центра организации дорожного движения) призвали всех автовладельцев обрабатывать свои машины дезинфицирующими средствами по нескольку раз в день.
Об этом стало известно 2 апреля, сообщает газета «Известия».
Запись о необходимости дезинфекции автомобилей появилась в Twitter-аккаунте ЦОДД. При этом специалисты отметили, что обрабатывать их необходимо 2-4 раза в день.
Днем ранее в ЦОДД заявили о том, что в период пандемии коронавируса водителям рекомендуется обрабатывать антисептиком поверхности автомобиля, к которым они прикасаются, а также проветривать салон чаще, чем обычно.
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