Сотрудникам на удаленке в период карантина предложили сделать скидку на услуги связи
2 апреля, 16:20ОбществоФото: pixabay.com
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Член Общественной палаты России Илья Семин предложил Минкомсвязи предоставить скидки на мобильную связь и интернет работникам, которые работают удаленно из-за введенного карантина.
По мнению Семина, вынужденные работать из дома сотрудники должны оплачивать дополнительные расходы на услуги связи, передает RT.
В связи с этим он предложил сделать им скидку в размере 50% за интернет и сотовую связь, а в некоторых пакетах услуг добавить трафик без увеличения его стоимости.
Семин уверен, что данная мера позволит повысить производительность труда.
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