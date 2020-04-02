Фото: wikimedia.org
RT выпускает футболки, поддерживающие врачей и пациентов с коронавирусом
2 апреля, 17:14Общество
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Сувенирные футболки от RT должны поддержать моральный дух медиков, которым сейчас очень непросто и их пациентов.
Как сообщает RT, футболки – часть проекта «Дальше действовать будем мы». Средства, полученные от продажи футболок, будут направлены на помощь пострадавшим от коронавируса.
Сейчас покупателям доступны футболки с надписями «Каждый врач – главный» и «Скоро обнимемся». Заказать их можно на сайте shop-rt.com.
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