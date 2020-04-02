RT выпускает футболки, поддерживающие врачей и пациентов с коронавирусом

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В Башкирии многоразовые маски начнут шить заключенные

Как в России изменится медицина после пандемии коронавируса

В Башкирии пояснили, куда жаловаться на завышенные цены на маски и антисептики

«Негодяйское поведение»: чиновника в Башкирии заставили уволиться из-за карантина

«Не платят зарплату»: уфимские водители «скорой» готовы не выходить на работу

Одни в поле: в Башкирии аграрии заявили, что гранты не доступны «простым смертным»

В Уфе на Демской трассе ликвидировали боевиков: на М-5 произошла перестрелка

В Башкирии появилось видео застолья мэра города с депутатами в разгар рабочего дня

Жители Башкирии застряли на круизном лайнере в Италии из-за карантина по коронавирусу

В Башкирии с понедельника все школы вновь начнут учиться