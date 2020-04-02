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RT выпускает футболки, поддерживающие врачей и пациентов с коронавирусом
Сюжеты:
75 лет ПобедыЭпидемия коронавирусаНациональные проекты 2019-2024
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Фото: wikimedia.org

RT выпускает футболки, поддерживающие врачей и пациентов с коронавирусом

2 апреля, 17:14Общество
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