Российский военно-транспортный самолет привез в США медоборудование
2 апреля, 17:01ОбществоФото: pixabay.com
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Борт ВКС России, загруженный средствами для борьбы с коронавирусом, приземлился в Нью-Йорке.
Как сообщает rns.online, посылка самолета с медицинским оборудованием и принадлежностями для борьбы с коронавирусом – результат прямых переговоров между Путиным и Трампом.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, 30 декабря лидеры России и США провели телефонный разговор. В ходе разговора президент России предложил американскому коллеге помощь в борьбе с коронавирусом.
Согласно информации Университета Хопкинса на 2 апреля, в США уже более 200 000 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Более 5000 человек умерли. Количество выздоровевших достигло 8500 человек.
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