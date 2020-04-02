Российский военно-транспортный самолет привез в США медоборудование

Как сообщает rns.online, посылка самолета с медицинским оборудованием и принадлежностями для борьбы с коронавирусом – результат прямых переговоров между Путиным и Трампом.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, 30 декабря лидеры России и США провели телефонный разговор. В ходе разговора президент России предложил американскому коллеге помощь в борьбе с коронавирусом.