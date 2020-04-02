Радий Хабиров проверил ход строительства нового инфекционного центра

Накануне, 1 апреля, глава республики Радий Хабиров проехался по больницам и проверил их готовность к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Также он проинспектировал ход строительства нового инфекционного центра.

— Мы никогда в истории не строили в рекордно короткие сроки такой важный объект общей площадью 16 тысяч кв. м, довольно сложный технологически. Это своего рода вызов и для нашей управленческой команды, и для строителей, — сказал руководитель региона.

Радий Хабиров считает, что в случае распространения коронавирусной инфекции, республика должна готовиться к худшему сценарию. Поэтому городскую больницу Дёмского района перепрофилировали в инфекционный госпиталь на 215 коек. В случае вспышки заболевания туда смогут поместить взрослых, детей и беременных женщин.