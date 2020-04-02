Правоохранители рассказали о количестве протоколов за нарушение карантинных мер
2 апреля, 16:44ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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По данным на 1 апреля полицейские составили более 1000 протоколов за пренебрежение ограничительными мерами, введенными из-за пандемии.
1250 протоколов по статьям 18.8, 19.4, 19.5 КоАП Российской Федерации были составлены сотрудниками МВД в отношении граждан, нарушающих предписания об ограничениях, введенных из-за коронавируса. В ведомстве отметили, что внимание акцентируется на тех, кто приехал из-за границы и не соблюдает требования Роспотребнадзора, пишет rns.online.
Также в МВД отметили, что в настоящее время полицейские сосредоточены на разъяснительной работе. Они дежурят в общественных местах и объясняют людям, не соблюдающим режим самоизоляции, насколько это опасно. Приоритет – группы и лица преклонного возраста.
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