По субботам для школьников Башкирии организуют онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
Эта подготовка должна помочь будущим выпускникам подготовиться к экзаменам.
Министр образования РБ Айбулат Хажин на брифинге ведомства подчеркнул, что в рамках организации дистанционного образования в регионе по субботам будут проходить специальные курсы для учеников 9 и 11 классов.
— У этих ребятишек сейчас сложная пора — им нужно готовиться к государственной итоговой аттестации, они будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Поэтому по субботам мы организуем онлайнкурсы по нескольким предметам, которые они будут сдавать, по решению заданий контрольно-измерительных материалов и разбору типичных ошибок, которые допускали в прошлые года, — отметил министр образования республики.
Ориентировочно начало занятий запланировано на 11 утра. Вести занятия, по словам министра, будут лучшие педагоги республики, которые готовят «стобалльников», а также учителя, которые работают в предметных комиссиях и хорошо знакомы с данными видами экзаменов. Ссылки будут переданы классным руководителям.
Напомним, сроки проведения ЕГЭ сдвинули на июнь.