Первые два пациента с COVID-19 зарегистрированы в Норильске

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В Норильске выявили первые два случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Об этом стало известно 2 апреля, информирует газета «Известия».
Отмечается, что заболевшие в данный момент находятся в изолированных боксах горбольницы №2. Оба пациента переносят коронавирус бессимптомно.
Жители Сибирского федерального округа с 31 марта перешли на режим самоизоляции.
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