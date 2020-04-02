На закупку спецавтомобилей скорой помощи выделено более 5 млрд рублей

Распоряжение о выделении средств опубликовано на официальном сайте правительства. В пояснительной записке отмечено, что данная мера должна повысить готовность медиков к приему новых заболевших коронавирусной инфекцией, пишет rns.online.

До этого премьер Мишустин заявил, что на медоборудование и дополнительные места в больницах для 77 регионов будет выделено 33,4 млрд долларов.