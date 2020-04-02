На закупку спецавтомобилей скорой помощи выделено более 5 млрд рублей
2 апреля, 16:52ОбществоФото: pixabay.com
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Из резервного фонда выделено 5,2 млрд рублей на покупку 1200 автомобилей скорой помощи для регионов.
Распоряжение о выделении средств опубликовано на официальном сайте правительства. В пояснительной записке отмечено, что данная мера должна повысить готовность медиков к приему новых заболевших коронавирусной инфекцией, пишет rns.online.
До этого премьер Мишустин заявил, что на медоборудование и дополнительные места в больницах для 77 регионов будет выделено 33,4 млрд долларов.
Как сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу, на 1 апреля в Российской Федерации уже 2777 заразившихся коронавирусом. 24 пациента умерли от новой инфекции. Количество выздоровевших – 190 человек.
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