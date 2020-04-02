Минздрав Башкирии сообщил новую картину с распространением коронавируса в республике

Сегодня, 2 апреля, в минздраве Башкирии состоялся ежедневный брифинг по недопущению распространения коронавирусной инфекции и текущей ситуации в регионе. Глава ведомства Максим Забелин озвучил свежие данные по числу зараженных коронавирусом и по количеству госпитализированных.

По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкортостане зафиксировано 10 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Их состояние удовлетворительное. Выписаны два пациента.

На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 106 человек, из них 14 - дети. Все они ждут результатов анализов.

За последние сутки в России подтверждено 771 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 29 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, число выписанных пациентов выросло до 235. Выписаны по выздоровлению за сутки 45 человек.