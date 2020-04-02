Интерфакс и 1С открыли свободный доступ к сервису проверки контрагентов «СПАРК»

В системе «СПАРК» содержится информация, на основе которой определяются критерии надежности юридических лиц, пишет «Интерфакс». Также обновляемые данные позволяют отслеживать изменения руководящего состава у контрагентов, адреса компаний, наличие заявлений на банкротство и других важных сведений. Разработчики адаптировали сервис под работу на мобильных устройствах, поэтому воспользоваться им можно через приложение. Отмечается, что перед открытием свободного доступа были предприняты все необходимые меры для работы сервиса в условиях повышенного трафика.

Индекс финансового риска «СПАРК» рассчитывается для трех миллионов российских компаний по финансовым и нефинансовым факторам. В расчет берется информация о реальных платежах телекоммуникационных, торговых, сервисных, транспортных компаний из более чем 50 отраслей экономики.

Замглавы «Интерфакса», руководитель проекта «СПАРК» Роман Лаба отметил, что аналитическая система позволит малому и среднему бизнесу отслеживать все изменения на рынке и эффективно управлять дебиторской задолженностью. Таким образом, по его словам, предприниматели сократят потери и риски даже в непростой ситуации, когда необходимо оперативно мониторить движения контрагентов.

За несколько лет существования система «СПАРК» стала лидирующей на российском рынке среди услуг по оценке кредитных рисков. В этом году сервис возглавил рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.