«Главное, чтобы погода не подвела»: в Башкирии отчитались о начале полевых работ

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей страничке в социальных сетях рассказал о начале полевых работ. В этом году аграрии стартовали на две недели раньше из-за наступления теплой погоды.

— Сегодня у нас на передовой – аграрии. Не успел завершиться март, а на полях уже работает техника. Начинаем посевную во всех аграрных районах республики. Сейчас наступает то самое время, каждый день на счету, и от наших действий зависит, какой будет урожай. Главное, чтоб погода не подвела, — написал Радий Хабиров.