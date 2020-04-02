«Главное, чтобы погода не подвела»: в Башкирии отчитались о начале полевых работ
Аграрии уже обработали 1000 гектаров земли.
Глава Башкирии Радий Хабиров на своей страничке в социальных сетях рассказал о начале полевых работ. В этом году аграрии стартовали на две недели раньше из-за наступления теплой погоды.
— Сегодня у нас на передовой – аграрии. Не успел завершиться март, а на полях уже работает техника. Начинаем посевную во всех аграрных районах республики. Сейчас наступает то самое время, каждый день на счету, и от наших действий зависит, какой будет урожай. Главное, чтоб погода не подвела, — написал Радий Хабиров.
Так, техника на полях уже обработала 1000 гектаров земли. В Дюртюлинском, Илишевском, Миякинском, Чекмагушевском и Туймазинском районах начали подкормку озимых. В Буздякском, Кушнаренковском и Чекмагушевском районах уже рыхлят верхний слой почвы для сохранения влаги. В 2020 году планируется посеять 2,58 миллионов гектаров яровых культур.