Эксперты рассказали о способах защиты от коронавируса при курьерской доставке
2 апреля, 18:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В дни эпидемии коронавирусной инфекции и самоизоляции, жители России начали чаще прибегать к курьерской доставке. Это может быть для них самих небезопасно, предупреждают эксперты.
Издание ФедералПресс приводит ряд рекомендаций специалистов, как не получить инфекцию от курьера.
Так, следует обращаться только к проверенным службам, которые внедрили бесконтактную услугу доставки. Кроме этого, нужно пользоваться маской и перчатками.
Еще эксперты советуют протирать как сам упаковку, так и все предметы внутри посылки. Использование антисептика или антибактериальных салфеток в условиях эпидемии тоже не будет лишним, полагают эксперты.
Также рекомендуется воздержаться от заказа готовых блюд. Все продукты питания должны быть надежно упакованы.
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