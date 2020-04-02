Эксперты рассказали о способах защиты от коронавируса при курьерской доставке

Издание ФедералПресс приводит ряд рекомендаций специалистов, как не получить инфекцию от курьера.

Так, следует обращаться только к проверенным службам, которые внедрили бесконтактную услугу доставки. Кроме этого, нужно пользоваться маской и перчатками.

Еще эксперты советуют протирать как сам упаковку, так и все предметы внутри посылки. Использование антисептика или антибактериальных салфеток в условиях эпидемии тоже не будет лишним, полагают эксперты.