«Единая Россия» предложила разработать льготы на жилищно-коммунальные услуги

Предложение было озвучено на заседании Совета Федерации секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком, пишет kursdela.biz. По его словам, карантинные меры, введенные в России из-за распространения коронавируса, повлияли на финансовое положение граждан. Наряду с сокращением доходов люди несут дополнительные издержки за потребление электричества, воды и газа, поскольку вынуждены сидеть в самоизоляции. В связи с этим Турчак заявил о необходимости разработать особый порядок оплаты счетов за коммунальные услуги.

Секретарь генсовета добавил, что особый порядок предлагается ввести в соответствии с принятыми поправками в закон о защите граждан и территорий от ЧС, пунктами обращения президента к населению и поручениями правительства в связи с пандемией коронавируса в России. Турчак отметил, что совместно с Минстроем подготовлены мероприятия, которые помогут гражданам со счетами за ЖКУ, газ, воду, тепло и электричество.

Так, в предложениях указано, что компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО), не должны начислять неустойку в случае несвоевременной или неполной оплаты услуг по утилизации мусора. Также компании не должны отказывать в предоставлении услуг из-за неполной оплаты. Аналогичные меры планируется применить касательно капремонта жилых помещений. Компании не должны начислять пени за срывы сроков, несвоевременное или неполное внесение взносов. Кроме того, нужно освободить граждан от необходимости поверять индивидуальные приборы учета.

Турчак выразил уверенность, что представленные инициативы помогут сгладить последствия распространения инфекции COVID-19.