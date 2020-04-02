Бывший депутат рады оценил возможность «итальянского сценария» на Украине

Он сказал об этом 31 марта в эфире одного из телеканалов, сообщает газета «Известия» .

По словам ведущей, в Италии обстановка сильно накалилась из-за того, что в ситуации пандемии многие остались без работы и средств к существованию. Тогда экс-депутат сказал, что на Украине может повториться такой же сценарий. По его мнению, власти сейчас должны концентрироваться на организации возможности работать для граждан и одновременно не допустить распространения инфекции.