Бывший депутат рады оценил возможность «итальянского сценария» на Украине
2 апреля, 20:19ОбществоФото: pxhere.com
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По словам бывшего депутата украинской рады Игоря Мосейчука, в стране может повториться «итальянский сценарий» с коронавирусом, если власти не примут решительные меры.
Он сказал об этом 31 марта в эфире одного из телеканалов, сообщает газета «Известия».
Мосейчук подчеркнул, что власти не справляются с ситуацией. Кроме этого, растет число недовольных граждан.
По словам ведущей, в Италии обстановка сильно накалилась из-за того, что в ситуации пандемии многие остались без работы и средств к существованию. Тогда экс-депутат сказал, что на Украине может повториться такой же сценарий. По его мнению, власти сейчас должны концентрироваться на организации возможности работать для граждан и одновременно не допустить распространения инфекции.
На 1 апреля число зараженных коронавирусом в стране достигло 794.
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