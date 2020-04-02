По словам чиновника, все необходимые поручения по этому вопросу уже даны муниципалитетам, а из районов налажена обратная связь:

— Уже заявлено, что практически всем детям, у которых в семье нет в наличии гаджетов, Уфа раздала все имеющееся оборудование. Аналогичный процесс выстроен и в других муниципалитетах. Кроме того, у меня просьба к родителям: пожалуйста, взаимодействуйте с классными руководителями, сообщайте им, что у вас нет тех или иных гаджетов для подключения к образовательному процессу. Если в школе есть необходимое количество оборудования, то оно будет передано в нуждающиеся семьи.

Также министр прокомментировал ситуацию с многодетными семьями, когда несколько детей вынуждены делить один компьютер:

— Мы полностью проанализировали ситуацию, и у нас есть полное понимание по детям школьного возраста в разрезе каждого муниципального образования. Вопрос сложный. В первую очередь, обарщаюсь к вам, уважаемые родители. У большинства из вас есть смартфоны, которые позволяют так или иначе подключиться к образовательному процессу, поэтому хотя бы на этот период свои смартфоны вам надо раздать детям. Для тех детей, у кого нет возможности в режиме онлайн подключаться к уроку, действует один из вариантов дистанционного обучения, когда учителя будут присылать материалы и задания через мессенджеры или электронную почту.