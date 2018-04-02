Жители Башкирии могут поддержать землячку на конкурсе «Мисс Россия»

Сегодня, 2 апреля, на сайте конкурса красоты «Мисс Россия» открывается голосование за участниц, претендующих на титул самой красивой девушки страны в этом году. Чуть раньше оно стартовало в группе в соцсетях.

- Отдать свой голос можно раз в сутки и только за одну девушку, - утоучнили организаторы. - Участницы, набравшие наибольшее количество голосов, смогут попасть в Топ-20 в финале.

Во всероссийском конкурсе красоты принимают участие 50 девушек. Башкирию представляет 18-летняя Земфира Байдавлетова, которая является моделью студии «Bashkirian Beauty». Девушка до этого блестяще выступила на республиканском конкурсе «Хылыукай-2017» и «Мисс Азия-2017», в обоих случаях став абсолютной победительницей.

Известно, что Земфира родилась в многодетной семье в Кармаскалинском районе Башкирии, сейчас она учится в Институте профессионального образования и информационных технологий БГПУ им. М. Акмуллы. Увлекается баскетболом. Согласно анкете сайта missrussia, ее любимые книги - «Иргиз» Хадии Давлетшиной, «Война и мир» Льва Толстого. А любимый фильм - «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова.

В рамках конкурса «Мисс Россия» участницы уже представили жюри творческий конкурс, на котором Земфира исполнила башкирский танец с крыльями.