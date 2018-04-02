В Уфе можно будет бесплатно проверить сердце, зубы и женские болячки
С 3 по 6 апреля в Уфе в третий раз пройдет «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан».
Мероприятие объединяет большую деловую программу, выставочную экспозицию и специальные мероприятия для населения.
Республиканский минздрав сообщает, что для всех желающих будут организованы обследования в передвижных мобильных комплексах «Диагностика», «Женское здоровье», «Кардиомодуль», «Стоматология». Они будут работать с 3 по 5 апреля на площадке ВДНХ-ЭКСПО.
В здании выставочного комплекса с 3 по 6 апреля будут работать центры здоровья с бесплатными консультациями врачей – терапевтов, педиатров, стоматологов, специалистов ЛФК, гастроэнтерологов, индивидуальные консультации психологов.
Посетители смогут прослушать ряд лекций, принять участие в акциях, направленных на профилактику заболеваний, встретиться с экспертами по здоровому образу жизни.
В частности, 3 апреля с 10.00 состоится акция «Гепатиту – нет!». Акция «Стань донором – подари жизнь» будет проходить 3-5 апреля с 10.00 до 15.00. Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» пройдет 4 апреля с 10.00.