В Уфе можно будет бесплатно проверить сердце, зубы и женские болячки

Мероприятие объединяет большую деловую программу, выставочную экспозицию и специальные мероприятия для населения.

Республиканский минздрав сообщает, что для всех желающих будут организованы обследования в передвижных мобильных комплексах «Диагностика», «Женское здоровье», «Кардиомодуль», «Стоматология». Они будут работать с 3 по 5 апреля на площадке ВДНХ-ЭКСПО.

В здании выставочного комплекса с 3 по 6 апреля будут работать центры здоровья с бесплатными консультациями врачей – терапевтов, педиатров, стоматологов, специалистов ЛФК, гастроэнтерологов, индивидуальные консультации психологов.

Посетители смогут прослушать ряд лекций, принять участие в акциях, направленных на профилактику заболеваний, встретиться с экспертами по здоровому образу жизни.