В Башкирии директрису подросткового клуба обвинили в мошенничестве

33-летнюю директрису Муниципального бюджетного учреждения Объединение клубов для детей, подростков и молодежи «Ровесник» подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. В отношении нее возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, сообщает пресс-службе следственного комитета республики.

По версии следствия, директор муниципального предприятия, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений издала приказ в августе 2017 года о приеме себя на работу педагогом-организатором подросткового клуба «Олимп» на полставки. Она вносила в табели учета рабочего времени сведения о якобы выполнении ею работы и незаконно присваивала себе начисленную заработную плату и премии. Таким образом, причинила ущерб бюджету республики на сумму в 39 тысяч рублей.