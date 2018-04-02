Представитель Минобороны РФ проверил строительство Суворовского в Ростове

"Во время поездки в новый микрорайон замминистра напомнил, что Суворовский начинался как военный городок и 25 из 56 сданных домов построили по заказу Минобороны. Отдельно Иванов отметил, что жители микрорайона обращаются в ведомство с просьбами обустроить необходимую для жизни инфраструктуру", - передает корреспондент RostovGazeta.

В ответ глава администрации Ростова Виталий Кушнарев, который вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым сопровождали замминистра в поездке, рассказал об уже завершенных и планируемых проектах.

Так, в Суворовском уже работают два детских сада на 330 детей, строятся еще один детсад на 160 детей и школа на 1,34 тысячи учащихся. Летом 2018 года в районе по просьбам жителей откроют опорный пункт полиции, заканчивают строить поликлинику для взрослых и детей на 100 посещений в смену.