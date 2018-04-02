На 51-летнего уфимца возбудили уголовное дело за комментарии «Вконтакте»

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Комментарии признаны экстремистскими.
Мужчину подозревают в возбуждении ненависти и вражды и унижению человеческого достоинства, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, с мая по август 2016 года уфимец публично, на нескольких персональных страницах и странице одного из сообществ «ВКонтакте» в открытом доступе разместил ряд комментариев, содержащих слова и выражения, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения. Материалы были признаны экстремистскими.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей