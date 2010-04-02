В выходные в Уфе пройдет очный тур всероссийской олимпиады

По такому случаю в столицу Башкирии прибыла делегация преподавателей МГУ. Знания выпускников будут оценивать заместитель проректора Андрей Попов, доцент факультета почвоведения Людмила Палечек, профессор механико-математического факультета Юрий Садовничий и научный сотрудник факультета вычислительной математики и кибернетики Татьяна Захарова

- Шесть лет назад добираться до Москвы могли лишь абитуриенты из близлежащих регионов, - рассказывает заместитель проректора МГУ Андрей Попов. - А для университета было очень важно набирать самых способных студентов из самых дальних областей страны. Мы решили находить Ломоносовых: тех выпускников, у которых просто нет материальных возможностей доехать до Москвы. Создать такую олимпиаду, чтобы помочь самым способным и талантливым ребятам становиться студентами МГУ.

Всего в год проходит около пяти выездных туров по всей стране. За плечами делегации очный тур в Брянске, ожидается тур в Омске, Нижнем Новгороде, и два больших тура в Москве – по гуманитарным и естественным факультетам.

- В этом году при проверке работ будет такая секретность, какой я не припомню, хотя занимаюсь вопросами приема больше 20 лет, - продолжает Андрей Алексеевич. - МГУ вкладывает много сил в развитие олимпиадного движения. Для нас олимпиада «Покори Воробьевы горы», проходящая в том числе и в Уфе, – очень важное событие. И мы все очень хотим, чтобы интеллектуальное соревнование прошло успешно. Ребята приехали из разных регионов, и я думаю, что будет достаточное количество победителей и призеров. Хочется, чтобы Уфа стала для них городом приятных воспоминаний.

Год назад произошли серьезные изменения формата: «Покори Воробьевы горы» попали в перечень олимпиад школьников РФ, утвержденных министерством, что дает право победителям на получение официальных льгот при поступлении в любые вузы страны.

- Мы очень горды тем, что свыше 60 процентов победителей и призеров – это ребята из дальних регионов, из провинции. В первый год победила девочка с Курильских островов. Я не сомневаюсь, что многие из ребят, которые получат дипломы уфимского тура, придут учиться в БашГУ. В прошлом году победителями стали 468 человек, из них более 350 сегодня учатся в МГУ. 68 ребят, набравших проходной балл, подавали документы к нам, но в итоге выбрали вузы, расположенные недалеко от дома. Мы не хотим забирать из провинции самых лучших выпускников. Наша задача помочь этим ребятам проявить себя и предоставить право выбора. Наших победителей и призеров с большим удовольствием берут во все вузы. Часто 5-10 поступивших из провинции меняют ситуацию в своем регионе.

Преподаватели замечают, что самые лучшие студенты – это победители всероссийской олимпиады «Покори Воробьевы горы».

- Кажется, что детей надо вывозить подальше от Москвы, чтобы они воспитывались где-то в провинциальных городах. Трудно себе представить, чтобы человек целенаправленно все десять лет шел к тому, чтобы учиться физике, химии, другим предметам. Но такие ребята есть, и мы стараемся им оказывать поддержку, - поясняет Андрей Попов.

22 апреля будут объявлены имена победителей, торжественную церемонию планируется транслировать через интернет. 23 апреля оргкомитет вывесит ответы на все варианты работ, проводимых во всех городах. С 24 апреля в течение четырех дней будут приниматься заявления на апелляцию, но особо обольщаться не стоит: из 100 заявлений в прошлом году пересмотра решения добились только шесть претендентов. 1 июня на сайте МГУ будут вывешены льготы для участников олимпиады. Для зачисления в МГУ нужно подать документы до 15 июня.

- Нельзя сказать, что этот год по количеству талантов отличается от прошлых, - отмечает профессором механико-математического факультета МГУ Юрий Садовничий. - Что касается математических специальностей, то мы никогда не испытывали недостатка в одаренных ребятах. Могу сказать, что обычно поступает как минимум половина всех прошедших заочный этап. Но «плана» на количество студентов у нас нет, поэтому, чем больше ребят пройдут, тем лучше.

- Юрий Викторович, как оцениваете возможности ребят, прошедших во второй тур?

- Сразу отмечу, что Башкирия всегда была богата на математиков. Например, у вас в Нефтекамске есть лицей №1, где очень высокий уровень преподавания, меня неоднократно туда приглашали. И конечно, каждый год на олимпиаду приходят ребята из этого лицея. Еще очень сильных математиков дает Якутия. Конечно, чаще всего таланты взращиваются в гимназиях и лицеях, в классах с математическим уклоном. Ведь, в конце концов, если у ребенка талант, то родители или сами преподаватели стараются определить его в наилучшую среду. Вот и выходит, что рано или поздно такие дети попадают в эти самые гимназии. А вообще, хочу сказать, что ребенка не надо с детства пичкать формулами. Нужно, чтобы талант, если он есть, прорезался сам. Я считаю, что если ученик способный, то ему хватит даже двух лет усиленного изучения математики для достижения высоких результатов.

Доцент факультета почвоведения МГУ Людмила Палечек призналась, что это направление не считается среди абитуриентов престижным, однако идут на него именно те ребята, которые очень хотят изучать выбранную ими специальность.

- У нас сравнительно небольшой конкурс при поступлении: четыре человека на место, очень охотно идут ребята из регионов и их, кстати, большинство. Наш факультет интересен тем, что дает широкий спектр знаний в области ботаники, геодезии, химии, физики и биологии. Наши специалисты – товар штучный, сюда случайно не попадают, приходят в основном те, кто с детства увлекается цветами, лесом – всем, что связано с землей. Кто-то из выпускников даже уезжает работать заграницу: Мексику, Австралию, Канаду.

- Как вам наш город?