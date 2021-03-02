ВОЗ дала рекомендацию не применять гидроксихлорохин для профилактики COVID-19

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Как сообщает iz.ru со ссылкой на заключение экспертов ВОЗ, к такому выводу они пришли на основании данных, которые были получены во время шести исследований. В них принимало участие свыше шести тысяч человек.
Как показали их результаты, не выявлено значительного эффекта гидроксихлорохина на уровень госпитализаций и смертности от COVID-19.
Кроме того, оказалось, что данный препарат не способен оказывать значительный эффект на лабораторно подтвержденные случаи заражения. И, не исключено, может повышать риск последствий.
Поэтому эксперты ВОЗ пришли к выводу, что гидроксихлорохин больше не может быть приоритетным для исследований. А ресурсы организации нужно использовать для изучения более перспективных препаратов для профилактики коронавируса.