Сегодня, 17:24ОбществоФото: pixabay.com

ВОЗ дала рекомендацию не применять гидроксихлорохин для профилактики COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют отказаться от применения гидроксихлорохина как средства, предупреждающего заболевание COVID-19.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на заключение экспертов ВОЗ, к такому выводу они пришли на основании данных, которые были получены во время шести исследований. В них принимало участие свыше шести тысяч человек.

Как показали их результаты, не выявлено значительного эффекта гидроксихлорохина на уровень госпитализаций и смертности от COVID-19.

Кроме того, оказалось, что данный препарат не способен оказывать значительный эффект на лабораторно подтвержденные случаи заражения. И, не исключено, может повышать риск последствий.

Поэтому эксперты ВОЗ пришли к выводу, что гидроксихлорохин больше не может быть приоритетным для исследований. А ресурсы организации нужно использовать для изучения более перспективных препаратов для профилактики коронавируса.

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