В Уфе обсудили отвод судье и роспуск присяжных по делу об убийстве топ-менеджера УМПО

Он перечислил очевидные, с его точки зрения, нарушения, допущенные Ильгизом Ахметдиновым. В частности, речь шла о том, что судья отказал в ознакомлении присяжных с целым рядом важных, с позиции защиты, доказательств по делу, свидетельствующих о невиновности Сергея Евстафьева, хотя эти доказательства и не были признаны недопустимыми. Это и лингвистическая экспертиза скриншотов, доказавшая, что все они были написаны Токаревым, и экспертиза телефонных соединений, подтвердившая, что Евстафьев, Ахмаметьев и Токарев ни раз не находились в одном месте, и, следовательно, Ахмаметьев не мог наблюдать их встречу на парковке возле заводоуправления УМПО, выйдя с работы в сентябре 2017 года, и прочие исследования, которые были представлены в суде адвокатами.