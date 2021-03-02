Сегодня, 14:03ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru

В Уфе для школьников всех классов и воспитанников детсадов введут новые эко-уроки

На оперативном совещании в мэрии Уфы стало известно, что именно будут изучать ученики.

Как сообщила начальник Управления образования Елена Хаффазова, в школах Уфы будут внедрены уроки, где детей будут учить сортировке и утилизации бытовых отходов, а также поделятся с ними знаниями в сфере обращения с отходами, технологиями переработки вторсырья, перспективами нетрадиционной энергетики и энергосбережения. По ее словам, в школах города уже установлены экобоксы по сбору батареек, контейнеры и урны для раздельного сбора мусора.

Программа подразумевает, что уроки будут проводиться в 1-11 классах, а также в детских садах один раз в месяц в рамках классных часов, тематических суббот или внеурочной деятельности. По данным Хаффазовой, для занятий уже разработан материал и методическое сопровождение, рассчитанные на весь учебный год.

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