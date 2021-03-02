В Уфе для школьников всех классов и воспитанников детсадов введут новые эко-уроки

Как сообщила начальник Управления образования Елена Хаффазова, в школах Уфы будут внедрены уроки, где детей будут учить сортировке и утилизации бытовых отходов, а также поделятся с ними знаниями в сфере обращения с отходами, технологиями переработки вторсырья, перспективами нетрадиционной энергетики и энергосбережения. По ее словам, в школах города уже установлены экобоксы по сбору батареек, контейнеры и урны для раздельного сбора мусора.