В Башкирии создадут общественное движение для решения проблем жителей республики

В Башкирии создадут общественное движение для решения проблем жителей республики

Сегодня, 09:21ОбществоАнна КононоваФото: Диана Демидова / vk.com
Общественники намерены создать движение «За развитие местного самоуправления и гражданского общества в Республике Башкортостан». Об этом Mkset рассказала активистка Диана Демидова.

По её словам, планируется встреча активистов, лидеров местного самоуправления со всей республики. Целью съезда являются знакомство, организация координации между группами местного самоуправления, формирование общей концепции вклада в развитие республики, а также объединение усилий в борьбе с коррупцией. Кроме того, на встрече будут представлены кандидаты в депутаты разных уровней.

Как пояснила Диана Демидова, движение регистрироваться не будет.

Основная цель — это не юридическое слияние в одно движение, а объединение различных общественных групп для взаимопомощи, сказала активистка.

В предстоящем мероприятии намерены принять активисты из Уфы, Нуримановского, Иглинского, Аургазинского, Илишевского, Туймазинского, Стерлитамакского, Ишимбайского районов, а также Мелеуза, Туймазов и Нефтекамска.

Задача создать сообщество, которое будет способно стать силой, которая сможет оказывать помощь жителям Республики и способствует развитию экономики. Сформирует реальные механизмы общественного контроля и будет ориентированно на восстановления социальных прав населения и защиту экологии, отметила Диана Демидова.

Напомним, ранее общественник Сагит Исмагилов заявил о создании нового общественного движения «Башкортостанский патриот», которое будет бороться за интересы всего народа республики. Члены нового общественного движения планируют сотрудничать и с другими объединениями, например, занимающихся проблемой с большими начислениями за отопление. Сагитов также сообщил, что активисты «не намерены воевать с властью республики».

Материалы по теме:
Башкирияактивисты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы