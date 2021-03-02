В Башкирии создадут общественное движение для решения проблем жителей республики

По её словам, планируется встреча активистов, лидеров местного самоуправления со всей республики. Целью съезда являются знакомство, организация координации между группами местного самоуправления, формирование общей концепции вклада в развитие республики, а также объединение усилий в борьбе с коррупцией. Кроме того, на встрече будут представлены кандидаты в депутаты разных уровней.