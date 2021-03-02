В Башкирии некоторым работодателям будут возмещать часть затрат на зарплаты

В Башкирии некоторым работодателям будут возмещать часть затрат на зарплаты

Сегодня, 15:49ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Назаров в своем сообщении в соцсетях

Андрей Назаров анонсировал поддержку работодателей, которые будут трудоустраивать одиноких и многодетных родителей, граждан предпенсионного возраста, а также некоторых других социально уязвимых групп.

- Тем, кто будет это делать, мы будем возмещать часть затрат на оплату труда, - говорится в сообщении.

Данная мера поддержки стала новой и будет введена для помощи республиканским властям в борьбе с безработицей в регионе. Как сообщил Назаров, с начала пандемии безработица в республике выросла в полтора раза.

- Уберечь еще большее количество людей от увольнения нам удалось за счет тех мер поддержки экономики, которые мы предприняли. В целом, всё это позволило нам снизить безработицу в 4 квартале прошлого года на 12 процентов. Полностью восстановить занятость допандемических значений мы намерены в течение этого года, - сообщил премьер-министр.

В качестве других мер, входящих в программу борьбы с безработицей, называются подготовка кадров для с крупных работодателей и корпораций в республике, создание новых специальностей и подготовка кадров для новых инвесторов, обучение по востребованным специальностям с многопрофильных учреждениях, а также субсидии для малого и среднего бизнеса и работа с инвалидами для их дальнейшего трудоустройства.

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