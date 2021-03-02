В Башкирии некоторым работодателям будут возмещать часть затрат на зарплаты

В качестве других мер, входящих в программу борьбы с безработицей, называются подготовка кадров для с крупных работодателей и корпораций в республике, создание новых специальностей и подготовка кадров для новых инвесторов, обучение по востребованным специальностям с многопрофильных учреждениях, а также субсидии для малого и среднего бизнеса и работа с инвалидами для их дальнейшего трудоустройства.