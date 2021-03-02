Башстат: более половины населения Башкирии составляют женщины

Башстат: более половины населения Башкирии составляют женщины

Сегодня, 18:40ОбществоРоман ЯкимчукФото: pixabay.com
Женщины составляют более 53% населения Башкирии, примерно 2,1 млн, сообщает Башстат в пресс-выпуске, подготовленном к 8 марта.

В среднем на каждую тысячу мужчин в республике приходится 1133 женщины, однако соотношение меняется в зависимости от возраста. Мальчиков рождается больше: примерно 105-106 на 100 девочек, но к 20 годам происходит выравнивание численности. В старших возрастных группах количество женщин существенно выше. Так, среди лиц старше трудоспособного возраста на 1000 мужчин приходится 2225 женщин. Ожидаемая продолжительность жизни женщин, родившихся в 2019 году, составляет 78 лет, тогда как мужчин, всего 67,3 года.

Женщины составляют 47% трудовых ресурсов республики. Наибольшее их количество занято в сфере образования (84%), здравоохранения и социальных услуг (81%), в торговле, гостиницах и общепите (65%). 38,5% работающих женщин имеют высшее образование (мужчины - 25,5%), 47,7% - среднее профессиональное – (мужчины - 56,3%).

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