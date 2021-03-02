В 2020 году «Башнефть» инвестировала в экологические проекты 5,6 млрд рублей

За минувший год АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») вложила в природоохранные проекты на территории своей производственной деятельности 5,6 млрд руб.

Как отмечают в компании, традиционно ключевая часть «зеленых» инвестиций направлена на повышение надежности трубопроводов, безопасную утилизацию промышленных отходов, повышение полезного использования попутного нефтяного газа, рекультивацию земель, восстановление лесов и восполнение рыб в водоемах. Так, в прошлом году «Башнефть» достигла снижения отказов трубопроводов в Башкирии на 11% по сравнению с показателями 2019 года — было заменено 309 км промысловых трубопроводов. Уровень полезного использования попутного нефтяного газа в республике составил 96% (при нормативе не ниже 95%), причем на крупнейшем в регионе Арланском месторождении этот показатель достиг 99%. Кроме того, «Башнефть» запустила реконструированную электростанцию в Дуванском районе, благодаря которой в производственный оборот за год дополнительно вовлечено 750 тыс. куб. м попутного нефтяного газа. Кроме того, башкирские нефтяники переработали более 155 тыс. тонн нефтесодержащих отходов. Утилизация происходила на специализированных площадках с применением наиболее безопасных современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу. Также рекультивировано более 1500 гектаров земель республики на территориях разработки нефтяных месторождений. По словам аналитиков нефтяной отрасли, важно, что в сложный 2020 год, в Башкирии продолжилась модернизация ключевых производственных объектов в сфере нефтепереработки. В частности, было подписано инвестиционное соглашение между Республикой Башкортостан и АНК «Башнефть» о строительстве резервной технологической линии установки по производству элементарной серы на уфимском нефтеперерабатывающем комплексе. Согласно расчетам, это позволит увеличить объем утилизации сероводородсодержащего газа «Башнефть-УНПЗ», выделяемого в процессе производства топлива экостандартов Евро-5 и Евро-6 с пониженным содержанием серы и других вредных веществ. Также «Башнефть» активизировала ряд «зеленых» инициатив, направленных на восполнение водных ресурсов в Башкирии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. В водные объекты этих регионов работники «Башнефти» выпустили более 1,2 млн мальков рыб ценных пород, очистили от бытового мусора 5,5 квадратных км прибрежных территорий. В районах республики нефтяники высадили свыше 240 тыс. елей и сосен (общая площадь — 60 га). Напомним, ПАО АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, которое занимается добычей и переработкой нефти и газа. Ключевые активы «Башнефти», включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Башкирии. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Татарстана.

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