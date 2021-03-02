У жителей России растут сбережения

У жителей России растут сбережения

Сегодня, 19:52ОбществоФото: pixabay.com
Как показало исследование холдинга «Ромир», в январе индекс «свободных денег» у жителей РФ вырос на 82 процента в сравнении с декабрем прошлого года. Данный показатель говорит о динамике превышения доходов над расходами.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные исследования, рост индекса свободных денег оказался максимальным за всю историю наблюдений. Даже к январю 2019 года, который считается точкой отсчета индекса, сбережения выросли на семь процентов.

По мнению экспертов, это может быть связано с целым рядом причин. Во-первых, закончились новогодние праздники, и люди в это время снижают свои траты. Во-вторых, это может быть обусловлено не ростом доходов, а с тем, что снизились расходы из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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