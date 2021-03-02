Тюменский пожарный получил «медаль «За отвагу»

Александр Дружинин командует отделением в 14-й пожарно-спасательной части. За время службы он спас свыше 100 человек, пишет infox.ru.
Награду герою вручил лично полпред президента Российской Федерации в УФО Владимир Якушев.
По словам Александра, он мечтал стать пожарным с детства, поэтому после службы в армии сразу пришел в эту структуру. Он спасает людей от огня уже 16 лет и за все это время ни разу не пожалел о своем выборе.
Кроме медали «За отвагу» у Дружинина есть медаль «За отвагу на пожаре» и боевая награда — медаль «За воинскую доблесть».