Тюменский пожарный получил «медаль «За отвагу»

Тюменский пожарный получил «медаль «За отвагу»

Вчера, 22:49ОбществоФото: pxhere.com
Спасатель из Тюмени Александр Дружинин был награжден медалью «За отвагу» за спасение более 100 человек.

Александр Дружинин командует отделением в 14-й пожарно-спасательной части. За время службы он спас свыше 100 человек, пишет infox.ru.

Награду герою вручил лично полпред президента Российской Федерации в УФО Владимир Якушев.

По словам Александра, он мечтал стать пожарным с детства, поэтому после службы в армии сразу пришел в эту структуру. Он спасает людей от огня уже 16 лет и за все это время ни разу не пожалел о своем выборе.

Кроме медали «За отвагу» у Дружинина есть медаль «За отвагу на пожаре» и боевая награда — медаль «За воинскую доблесть».

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