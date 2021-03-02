Райсуд Уфы перенес заседание по иску казанского шоумена против рэпера Моргенштерна

Райсуд Уфы перенес заседание по иску казанского шоумена против рэпера Моргенштерна

Сегодня, 13:48ОбществоВалерия ПанаеваФото: Instagram.com
Обновленная информация по делу появилась на сайте Кировского райсуда Уфы 2 марта

Судебное заседание по делу о плагиате на имя популярного рэпера Алишера Моргенштерна перенесено на 25 марта, сообщается на сайте районного суда.

По данным UFA1.RU, на сегодняшнее заседание ни истец, ни ответчик не явились. По данным издания, ожидается, что 25 числа истец будет присутствовать в Гагаринском суде Москвы по видеосвязи.

Напомним, в суд на артиста подал Олег Лихачев – шоумен из Казани и член партии «Коммунисты России». Собеседование по гражданскому делу состоится уже 21 января 2021 года. Как сообщили адвокаты истца, Моргенштерн незаконно и без разрешения автора использовал песню «Владимир Путин – молодец» в своих видеороликах, опубликованный на YouTube. Автор песни планирует добиться компенсации за нарушение авторских прав в размере 300 тысяч рублей. Помимо этого, рэпер больше не сможет пользоваться данным произведением.

Также ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Моргенштерна и АО «Альфа-Банка» за рекламу карты банка в видео «Клип за 10 лямов» на Youtube-канале исполнителя.

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