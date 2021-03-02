Райсуд Уфы перенес заседание по иску казанского шоумена против рэпера Моргенштерна

Напомним, в суд на артиста подал Олег Лихачев – шоумен из Казани и член партии «Коммунисты России». Собеседование по гражданскому делу состоится уже 21 января 2021 года. Как сообщили адвокаты истца, Моргенштерн незаконно и без разрешения автора использовал песню «Владимир Путин – молодец» в своих видеороликах, опубликованный на YouTube. Автор песни планирует добиться компенсации за нарушение авторских прав в размере 300 тысяч рублей. Помимо этого, рэпер больше не сможет пользоваться данным произведением.