Назначения в мэрии Уфы и ограничения на дорогах. Итоги дня в Башкирии

Президиум республиканского правительства утвердил временные ограничения движения транспорта по автодорогам общего пользования весной и летом 2021 года. Меры должны сохранить дороги в наиболее экстремальные периоды, они вводятся с 1 по 30 апреля и с 1 июня по 31 августа.