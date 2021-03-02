Назначения в мэрии Уфы и ограничения на дорогах. Итоги дня в Башкирии

На оперативном совещании в администрации Уфы мэр Сергей Греков объявил о новых назначениях. Начальником управления капитального строительства стал Эдуард Нагаев, ранее работавший в минэкологии Башкирии, а управление по физической культуре и спорту возглавил Егор Сорокин, работавший ио начальника управления.
В столице Башкирии отремонтируют 17 дворов в рамках программы «Башкирский дворик». В этом году на реализацию программы направлено 303,1 миллиона рублей. 258,9 миллиона выделил бюджет республики, 14,2 миллиона рублей — городская казна и 2,8 - иные источники.
Президиум республиканского правительства утвердил временные ограничения движения транспорта по автодорогам общего пользования весной и летом 2021 года. Меры должны сохранить дороги в наиболее экстремальные периоды, они вводятся с 1 по 30 апреля и с 1 июня по 31 августа.
Республика занимает 29 место среди регионов страны по доле просроченных кредитов, которая составляет в республике 4.11%. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения региона составляет 288 тыс. рублей.
В Башкирии отмечается рост давления на пользователей интернета. В 2020 году в Башкирии отмечено 11 фактов уголовного преследования за активность в сети, 19 фактов административного давления, 266 случаев интернет-цензуры, 4 кибератаки и 2 случая насилия.