Назначения в мэрии Уфы и ограничения на дорогах. Итоги дня в Башкирии

Назначения в мэрии Уфы и ограничения на дорогах. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 21:19ОбществоРоман ЯкимчукФото: ufacity.info
Главные новости Уфы и Башкирии 2 марта.

На оперативном совещании в администрации Уфы мэр Сергей Греков объявил о новых назначениях. Начальником управления капитального строительства стал Эдуард Нагаев, ранее работавший в минэкологии Башкирии, а управление по физической культуре и спорту возглавил Егор Сорокин, работавший ио начальника управления.

В столице Башкирии отремонтируют 17 дворов в рамках программы «Башкирский дворик». В этом году на реализацию программы направлено 303,1 миллиона рублей. 258,9 миллиона выделил бюджет республики, 14,2 миллиона рублей — городская казна и 2,8 - иные источники.

Президиум республиканского правительства утвердил временные ограничения движения транспорта по автодорогам общего пользования весной и летом 2021 года. Меры должны сохранить дороги в наиболее экстремальные периоды, они вводятся с 1 по 30 апреля и с 1 июня по 31 августа.

Республика занимает 29 место среди регионов страны по доле просроченных кредитов, которая составляет в республике 4.11%. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения региона составляет 288 тыс. рублей.

В Башкирии отмечается рост давления на пользователей интернета. В 2020 году в Башкирии отмечено 11 фактов уголовного преследования за активность в сети, 19 фактов административного давления, 266 случаев интернет-цензуры, 4 кибератаки и 2 случая насилия.

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