Мокрый снег, потепление и метель. Синоптики рассказали о погоде в Башкирии

3 марта ночью пройдет снег и метель, днём — мокрый снег. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный, ночью в отдельных районах порывы до сильного. Ночью столбик термометра опустится до отметки -8…-13 градусов, днём потеплеет до 0…-5 градусов.