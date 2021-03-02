Мокрый снег, потепление и метель. Синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Сегодня днем ожидается снег, в отдельных районах республики метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица. Местами будут наблюдаться порывы сильного ветра. Температура воздуха -8…-13 градусов.
3 марта ночью пройдет снег и метель, днём — мокрый снег. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный, ночью в отдельных районах порывы до сильного. Ночью столбик термометра опустится до отметки -8…-13 градусов, днём потеплеет до 0…-5 градусов.
4 марта также будет снег, местами до умеренного. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах республики ожидается гололед, снежный накат и гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, днем -2…-7 градусов.