Крупная авария: целый район Уфы может остаться без воды

Жители одного из районов города сообщают, что в домах неожиданно начала пропадать вода. Люди предупреждают друг друга и советуют набирать воду, пока она имеется.

Жители Демского района Уфы могут остаться без воды на неопределенное время. Сообщения о том, что в домах начала пропадать вода, стали появляться вечером 2 марта. - Авария, порыв на трассе, запасайтесь водой, пока она капает, - пишут люди в чатах WhatsApp. В распоряжении Mkset оказалась телефонограмма, подписанная представителем ГУП "Уфаводоканал" о том, что в 15 часов 2 марта АО «Башкиравтодор» повредили водовод Д-500 мм при производстве земляных работ, не согласованных с "Уфаводоканалом". - В связи с этим нарушено питание водоснабжения микрорайона "Дема", что может привести к полной остановке водоснабжения Демского района, - говорится в документе. Mkset запросил комментарий от ГУП "Уфаводоканал", в ближайшее время на предприятии пообещали прокомментировать ситуацию. - В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном водопроводе по адресу улице Генерала Кусимова 15/1 в Демском районе Уфы холодное водоснабжение будет на пониженном давлении, - говорится в сообщении в официальной группе администрации Демского района в соцсетях. - В данный момент производятся ремонтные работы по устранению причин прорыва. В домах будет отсутствовать холодная и горячая вода. В ближайшее время подача воды восстановится. Завтра у многих будет ржавая вода. Управляющая компания будет очищать нашу систему. Просим потерпеть. Следите за новостями, - говорится на странице микрорайона "Яркий" в Демском районе в соцсетях.

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