Концепция комфортной жизни

Двор является лицом дома. Именно он радушно встречает гостей, задает стиль всем объектам, расположенным на участке, и формирует первое впечатление. Создание комфортной и безопасной территории - это одно из важных направлений работы современных девелоперов.

- Мы искренне считаем, что в современном жилом комплексе комфортным должно быть не только наполнение дома, но и прилегающая территория. Разрабатывая свои проекты, ГК «Первый Трест» стремится создать для жильцов атмосферу, которая будет вдохновлять их на насыщенную жить, наполненную общением и комфортом. По нашему мнению, двор должен быть центром притяжения, благодаря которому жители будут проводить больше времени на свежем воздухе, отдыхая, общаясь, развиваясь физически и заряжаясь положительными эмоциями. Если мы понимаем, что можем сделать лучше, то дорабатываем свои проекты. Например, недавно был утверждён новый проект благоустройства ЖК «Биосфера». Его концепция продумана до мелочей и подразумевает максимально эффективное использование пространства. Здесь все найдут чем заняться, не зависимо от возраста и предпочтений. – рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест». Главная функция двора – обеспечить жильцам самые разнообразные возможности для проведения активного отдыха и досуга на территории в любое время года. С учётом интересов жильцов разного возраста и темперамента придомовая территория будет поделена на несколько зон. Для приверженцев активного образа жизни будет организована площадка для Streetball и дорожка с прорезиненным покрытием, по которой удобно бегать, кататься на самокатах и велосипедах. Также на территории жилого комплекса будет оборудована зона WorkOut с уличными тренажерами, которые рассчитаны на проработку различных групп мышц. Жители «Биосферы» смогут заниматься на тренажерах площадки в любое комфортное для них время. Любимым местом мам с детьми станут детские игровые зоны, рассчитанные на детей разного возраста. Застройщик предусмотрел, как традиционные игровые элементы – качели, карусели, горки, песочницы, так и оригинальные изделия – батуты, скалодром, сетка для отдыха, которые позволили создать интересные и функциональные места досуга. Ваш ребёнок может примерить на себя роль археолога и откопать скелет «настоящего» динозавра или активно провести время на детской площадке канадского производителя Rainbow Play System, выполненной из экологически чистых материалов. К тому же пока детвора играет в хорошо просматриваемой зоне детской площадки, родители смогут отдохнуть под тенью навеса. Над каждой лавочкой установлены деревянные решетчатые навесы – перголы, которые в жару защищают от палящего солнца. Здесь не будет случайных вещей, каждый предмет выполняет свою функцию, благодаря чему двор «Биосферы» станет местом притяжения для жильцов всех возрастов, с разными увлечениями и ритмами жизни. Двор ЖК «Биосфера» — это не просто функциональная история, это целая концепция комфортной жизни и безопасности. Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии, и строит в Уфе 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор» (информация дана на 02.03.2021 г.).

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