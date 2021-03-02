Фаиль Алсынов заявил о проверке ФСБ из-за его публичного выступления

Активист Фаиль Алсынов рассказал, что управление ФСБ Башкирии проводит проверку по его выступлению на Зилаирском курултае в 2019 году. Пока его вызывают в качестве свидетеля, однако адвокаты считают, что его могут сделать обвиняемым.

Год назад шли первые заседания Верховного суда о признании БОО «Башкорт» (запрещенная на территории РФ) экстремистской организацией. Тогда, как сообщил Алсынов, к делу был приобщен протокол заседания Зилаирского курултая 2019 года на русском языке, в котором он якобы требует отделения Башкирии от России. Активист утверждает, что выступал только на башкирском языке, чему имеются доказательства и свидетели. Я выступил эмоционально, однако контролировал, что говорил. И вот на судебных заседаниях в отношении БОО «Башкорт» вдруг появляется протокол моего выступления на Зилаирском курултае, где как будто я говорю об отделении Башкортостана от России, рассказал Фаиль Алсынов. В итоге суд признал БОО Башкорт» признал экстремистской, взяв за основу тезис Алсынова. Недавно, как сообщил Mkset активист, его пригласили в управление ФСБ по поводу публичного выступления на курултае. В настоящее время он выступает свидетелем, однако адвокаты Фаиля Алсынова предупреждают, что его могут сделать обвиняемым. В ФСБ ему сообщили, что документы по делу направила республиканская прокуратура. В пресс-службе ведомства оперативный комментарий дать не смогли. Активист рассказал, что в суде по делу БОО «Башкорт» свидетели выступления побоялись выступить, однако сейчас они выходят на связь и готовы дать показания. Напомним, БОО «Башкорт» действовала с 2014 года, в ее составе 18 структурных подразделений в городах и районах республики. В мае прошлого года организация была признала экстремистской.

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