Стали известны подробности жизни трансгендера из Уфы

Напомним, мужчина по рождению, но женщина по натуре, Заки претендовала на сердце Антона Кироворотова, однако не попала в финал. Организаторы проекта представляли его в женском роде, так как молодой человек не совсем обычный парень. Он из числа тех, о ком говорят «гендерквир». Как признавался ранее журналистам Заки, он еще не определился со своим полом.

Уфимец выглядит как очень ухоженная и красивая девушка. Кроме того, она (далее в тексте о Заки — в женском роде) гордится своей естественной красотой без какой-либо пластики. По национальности Заки — башкирка, и прекрасно владеет родным языком. Как истинные башкирки, умеет ездить верхом, кроме того, имеет большое количество различных увлечений: прыгала с парашютом, постоянно путешествует.

На телепроекте Заки призналась, что родом из башкирского города Салават. Однако, как стало известно Медиакорсети со слов ее одноклассников, Заки родом из маленькой башкирской деревни Сарышево Кугарчинского района, население которого составляет не более 500 человек.

Фото: instagram.com

Заки училась в мелеузовской гимназии №9, а после окончания 9-го класса поступила в башкирскую гимназию Кинзи Арсланова в Мелеузе. Одноклассники отзываются о нем как о добродушном, отзывчивом, хотя и очень женственном парне.

- Всегда был очень женственный, любил говорить о косметике и всегда ею интересовался, помню, интересовался каталогами известных брендов, общался всегда только с девочками — мальчики просто игнорировали его, говорили, что он „не такой“, — рассказывает о нем одна из его одноклассниц Зульфия (имя изменено по просьбе).

Фото: instagram.com

— Но я не помню, к счастью, чтобы дело доходило до драк, оскорблений, издевательств, бойкота в его адрес.

Фото: instagram.com

, — рассказывает Зульфия.

Заки до своего женского преображения. Фото: instagram.com

Но уже в юности, во время учебы в Башкирском государственном аграрном университете в Уфе, Заки пришлось столкнуться с проблемами и восприятием окружающих себя людей.

— У него был друг Азат, сегодня — известный уфимский бьюти-специалист. Когда в университете узнали об их ориентации, поведении, их выселили из общежития. У них постоянно были конфликты с парнями — в общежитии с ними никто из парней жить не хотел, Заки даже попросили уйти из университетского ансамбля «Юность», где он занимался вокалом.

Фото: instagram.com

Наверняка ему пришлось туго. Но так снисходительно, как сейчас, к нему не относились никогда, — рассказывает о Заки уфимка, учившаяся на одном курсе.

Ранее Медиакорсеть уже рассказывала подробно о 24-летнем гендерквире Заки Мусине. Сегодня она успешно работает в моделинге и живет в Москве. Примечательно, что журналистам разных изданий Заки признавалась, что родилась в Уфе. Любопытно, что о себе Заки говорит и в мужском роде.

— Участвовал в конкурсе чтецов, был ведущим, потом начал петь. Я всегда ощущал, что я какой-то другой. Играл в куклы Барби, мне нравилось их одевать. Я комплексовал, поэтому старался слиться со сверстниками, но все равно всегда выделялся.

Заки рассказывает, что у него всегда «не ладилось с одногруппниками».

— Изменения начались на втором-третьем курсе. Я еще не был похож на девушку — просто становился красивее. Отрастил волосы, изменил стиль, но все равно одевался только в мужскую одежду. Дома часто стоял перед зеркалом и внушал себе, что я красивый. Это помогло мне избавиться от комплексов.

Какого-то переломного момента не было — я переехал в Москву, выглядя все еще так же, как в Уфе. Минимум косметики: пудра, румяна. Я просто скрывал несовершенства своей кожи. Стал танцевать гоу-гоу в клубе «Рай». На работе меня красили визажисты, делали прически, подчеркивали некоторые черты лица. Я видел, в чем мои плюсы и минусы, запоминал и повторял это дома. Я становился более женственным. Я участвовал в нескольких коммерческих съемках, в основном, для интернет-магазинов, и думал о карьере модели. Но с такой внешностью в России не умеют работать. Безусловно, в этом бизнесе ищут то, что будет лучше продаваться, а в нашей стране сотрудничать с такими моделями — это риск, — говорит Заки.

По его словам, у него никогда не было никаких проблем с родителями. И мать и отец одинаково его приняли таким, какой он есть.

— Скандалов по этому поводу в нашем доме не было никогда. Бывает, что родственники высказывают недовольство, но моя мама быстро пресекает подобные разговоры.

Заки признается, что у него были отношения как с девушками, так и с мужчинами, но он не представляет, каким будет через пять лет.

— Однополую семью для себя я не приемлю, потому что на усыновление не готов. Ребенок должен быть моим родным.