В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд

Публикация об этом появилась на сайте Забайкальской железной дороги, сообщает 2 марта газета «Известия».

Известно, что состав перевозил уголь. На место инцидента были оперативно направлены восстановительные поезда с ближайших станций.

В результате схода поезда с рельсов никто не пострадал. Специалисты также не обнаружили угрозы экологической безопасности. Причины произошедшего пока выясняются. Проводится доследственная проверка.