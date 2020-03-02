В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд

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Сход с рельсов двенадцати вагонов грузового поезда стал причиной временной блокировки движения на перегоне Жипхеген–Хилок в Забайкалье.
Публикация об этом появилась на сайте Забайкальской железной дороги, сообщает 2 марта газета «Известия».
Известно, что состав перевозил уголь. На место инцидента были оперативно направлены восстановительные поезда с ближайших станций.
В результате схода поезда с рельсов никто не пострадал. Специалисты также не обнаружили угрозы экологической безопасности. Причины произошедшего пока выясняются. Проводится доследственная проверка.
Из-за схода вагонов с рельсов ожидаются задержки пассажирских поездов Москва-Чита (№70), Чита-Москва (№69) и Иркутск-Забайкальск (№321).
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