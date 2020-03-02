В Уфе скончался известный скульптор Радик Хусаинов
Известный культурный деятель ушел из жизни скоропостижно.
На сайте «Любимые художники Башкирии» сообщается, что знаменитый скульптор, член Союза художников России и старший преподаватель кафедры архитектуры УГНТУ Радик Хусаинов скончался в Уфе. Причина его смерти неизвестна.
«Культурный социум Башкирии понёс тяжелую утрату: скоропостижно скончался яркий и талантливый скульптор Радик Хусаинов. Его открытая дружелюбная улыбка, отзывчивый характер, прекрасные работы, такие как «Батыр на сабантуе», «Шурале» и множество других, вносили мир и радость в наши сердца», – выразили соболезнования его коллеги на сайте.
Прощание с Радиком Хусаиновым пройдет в Уфимской художественной галерее 3 марта с 10:00 до 12:00.
Радик Хусаинов родился в 1980 году в Кемерово, затем его родители вернулись обратно в Башкирию, в деревню Кучарбаево. Радик поступил учиться в художественную школу имени Давлеткильдиева, закончив которую поступил на худграф БГПИ. Работал после окончания художником и оформителем в дворцах культуры. В 2007 году пригласили в УГНТУ вести скульптуру на полставки, позже добавили уроки рисунка.