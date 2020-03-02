В Уфе скончался известный скульптор Радик Хусаинов

На сайте «Любимые художники Башкирии» сообщается, что знаменитый скульптор, член Союза художников России и старший преподаватель кафедры архитектуры УГНТУ Радик Хусаинов скончался в Уфе. Причина его смерти неизвестна.

«Культурный социум Башкирии понёс тяжелую утрату: скоропостижно скончался яркий и талантливый скульптор Радик Хусаинов. Его открытая дружелюбная улыбка, отзывчивый характер, прекрасные работы, такие как «Батыр на сабантуе», «Шурале» и множество других, вносили мир и радость в наши сердца», – выразили соболезнования его коллеги на сайте.

Прощание с Радиком Хусаиновым пройдет в Уфимской художественной галерее 3 марта с 10:00 до 12:00.