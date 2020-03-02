В Уфе на ремонт дворов выделят 600 млн рублей
2 марта, 15:25ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Средства будут освоены в 2020 году на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов.
В пресс-службе администрации Уфы журналистам «РБК-УФА» сообщили, что на эти деньги планируется отремонтировать 35 дворов.
В настоящий момент мэрия столицы Башкирии выставила пять лотов стоимостью 71,66 млн до 145,82 млн рублей. Аукцион состоится 13 марта, заявки принимаются до 11 числа. Планируется, что работы завершат до 1 сентября 2020 года, следует с сайта госзакупок.
В число запланированных работ входит благоустройство мест для парковки, тротуаров, газонов, детский, контейнерных, спортивных площадок.
Ранее Медиакорсеть сообщала, что в 2020 году Башкирия планирует лагоустроить и капитально отремонтировать около 390 дворов. На реализацию программы «Башкирские дворики» планируют потратить около 2 млрд рубле
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