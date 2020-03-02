В марте россиян ждут длинные выходные

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В Роструде напомнили жителям России, что их ждут длинные выходные – с 7 по 9 марта.
Так как 8 марта приходится на воскресенье, то выходной автоматически переходит на понедельник, пишет RT. Получается, что следующая рабочая неделя начнется 10 марта и закончится 13-го.
Следующие длинные выходные будут только в мае.
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