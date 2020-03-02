В ГИБДД Уфы предупредили о новом рейде

В ГИБДД по Уфе сообщили, что сегодня, 2 марта, на территории столицы республики пройдут профилактические меры. Их основная цель состоит в том, чтобы предупредить ДТП с участием пешеходов.

В релизе отмечается, уделять внимание пешеходам будут вплоть до 12 марта. Планируется пресекать нарушения и контролировать, чтобы те не переходили дорогу в неположенном месте. Планируется также пресекать и деятельность водителей, которые не пропускают пешеходов на дороге.