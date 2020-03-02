В ГИБДД Уфы предупредили о новом рейде

Его основная цель – профилактика происшествий с пешеходами.
В ГИБДД по Уфе сообщили, что сегодня, 2 марта, на территории столицы республики пройдут профилактические меры. Их основная цель состоит в том, чтобы предупредить ДТП с участием пешеходов.
В релизе отмечается, уделять внимание пешеходам будут вплоть до 12 марта. Планируется пресекать нарушения и контролировать, чтобы те не переходили дорогу в неположенном месте. Планируется также пресекать и деятельность водителей, которые не пропускают пешеходов на дороге.
«Прежде чем переходить проезжую часть, убедитесь в собственной безопасности – посмотрите по сторонам. В вечернее время суток и в условиях плохой видимости (тумана и осадков), чтобы вы стали заметным на дороге - используйте на верхней одежде светоотражающие элементы..Водителям стоит быть внимательнее при приближении к пешеходным переходам, к местам массового нахождения людей, вблизи детских учреждений и заблаговременно снижать скорость и пропускать пешеходов», –напомнили в ведомстве.